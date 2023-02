Ni un mes después de que el pasado 9 de enero Gareth Bale anunciara su retirada del fútbol profesional, el galés ya está focalizado en su otra pasión: el golf.

El ex de Real Madrid y Tottenham ha hecho sus primeros pinitos en el PGA Tour debutando en el Pebble Beach Pro-Am.

En la condición de invitado ya que tiene un hándicap 2, Bale participará en el torneo entre el 2 y el 5 de febrero.

En la primera jornada, elexfutbolista ha quedado junto a su compañero, Joseph Bramlett, entre los quince primeros con una tarjeta de -7, a cinco golpes de los líderes.

En el Pebble Beach Pro-Am participan 156 jugadores amateurs, entre ellos muchas celebridades, en pareja con un profesional.

Multi-sport athlete ⚽️

The cart path is no problem @GarethBale11. pic.twitter.com/7EOuM3IE4M