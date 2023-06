31 ciclistas han sido expulsados este jueves de la competición del Giro Next Gen de Italia de categoría Sub 23. En la cuarta etapa los corredores se agarraron a los coches de equipo y a las motos para subir el puerto.

Algunos aficionados subieron vídeos a sus redes sociales y se desató una polémica que culminó 'Tuttobici' ha terminado suponiendo la descalificación. A 24 de ellos se les identificó este miércoles, y al resto el jueves.

The list of the 24 naughty guys and the 4 sports directors (and their team cars) who were disqualified from the race. I'm usually tolerant to a bit of smart helping in special circumstances but this towing on major scale was absolutely ridiculous. #GiroNextGenpic.twitter.com/G8BGacYTYG