El Mundial de MotoGP vuelve a Tailandia tres años después, tras llevar fuera del calendario desde 2019 debido a la pandemia. En ese año, Tom Booth-Amos sufrió una agresión en el circuito de Burinam por su propio mecánico. El vídeo se ha hecho público ahora, después de que Steve Brogan, expiloto, lo publicara en Twitter.

En él se ve llegar a Booth-Amos, por entonces en el equipo CIP Green Power, discutiendo con su mecánico tras abandonar en la carrera por un problema mecánico que el británico comentaba. Cuando ambos entran a la carpa del equipo, el mecánico en cuestión le da una colleja en el casco y después varias patadas, acompañadas de varios gritos de enfado.

El vídeo, pese a tener tres años de antigüedad, se ha hecho viral en redes. Hasta varios pilotos de diferentes campeonatos se hicieron eco de las imágenes. Ante tanto revuelo, Booth-Amos confirmó que era él respondiendo al piloto del Superbike británico Glenn Irwin y después realizó un comunicado afirmando "estar contento de estar fuera de allí y que fue solo una de las cosas que pasaron ese 2019".

"El vídeo que ha aparecido es del GP de Tailandia de 2019. Hubo un montón de problemas con el equipo ese año de los que nunca hablé y mantuve el silencio para intentar mantener mi sitio en la temporada 2020 en el paddock en el que soñaba mantenerme. Los hechos ocurrieron después de la carrera cuando abandoné por un error mecánico. Me pidieron que no dijera nada y me quedara callado. Nunca dije nada ni a Dorna ni a mi representante por entonces. Eso solo fue una de las muchas cosas que pasaron. La gente no sabe lo que pasa detrás de la televisión", publicó el británico al respecto en su Twitter.

Dorna, promotora de MotoGP, no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, el mecánico que agredió a Booth-Amos es el actual jefe de equipo en el Max Racing Team, el equipo que protagonizó la imagen de evitar la salida de un piloto de boxes en el GP de Aragón.