MotoGP ha anunciado el nuevo calendario para la temporada 2023 y, al igual que en la Fórmula 1, será el año más largo de la historia en cuanto a número de carreras con la entrada en el Mundial de Kazajistán e India, sumando un total de 21 grandes premios. Esto ha provocado el enfado de muchos pilotos por el estresante calendario... excepto el de Marc Márquez, que se ha mostrado a favor.

Dorna, promotora del Mundial, anunció hace varios días la entrada del Gran Premio de Kazajistán, en el circuito de Sokol. En principio, este movimiento solo implicaba la desaparición total del GP de Finlandia, que pese a llevar tres años en el calendario, nunca se había disputado por problemas en la homologación del circuito y los problemas políticos que el país tenía con Rusia. Además, MotoGP ya había valorado la eliminación de una de las carreras que se realizan en España y finalmente ha sido MotorLand Aragón el circuito que se quedará fuera del calendario, aunque se espera que rote los próximos años con el resto de circuitos españoles.

La confirmación de la ausencia de Finlandia y el cambio de Aragón por Kazajistán mantenía el número de carreras previsto. Sin embargo, Dorna sorprendió a todos con el anuncio de la entrada de la India con el Circuito Internacional de Buddh, que ya albergó la Fórmula 1 entre 2011 y 2013. Esta noticia, desconocida para la mayoría de equipos, ha provocado que el calendario 2023 sea el más largo de la historia de MotoGP con la llegada de dos nuevos grandes premios.

Tras conocer la noticia, gran parte del 'paddock' se ha mostrado en contra del alto número de carreras, especialmente en el final de temporada, donde correrán 8 grandes premios en 10 semanas, la mayoría de ellos en Asia y Oceanía. Esto alejará a los pilotos y mecánicos de sus respectivas casas.

"Es el principio del apocalipsis"

Este rechazo a la gran cantidad de carreras se ve personificado en Aleix Espargaró, siempre claro en sus opiniones: "Es más jodido para los mecánicos. Yo tengo la gran suerte de ser piloto de MotoGP y que Aprilia me permite que venga mi familia, así que solo tendré que organizarme con mi mujer y el cole de los niños para que puedan viajar. El campeonato (de 2023) va a ser duro y con muchas carreras fuera de Europa. Ya veréis que en los próximos diez o doce años, la edad a la que se retiren los pilotos caerá muchísimo".

Esta previsión de retiradas más tempraneras de los pilotos de MotoGP viene acompañada de una reflexión del mayor de los Espargaró de futuros calendarios más allá de 2023: "Tengo la sensación que en 2024 va a ser peor. Hay muchos países fuera de Europa que están interesados en el campeonato y creo que vamos a correr más de una y dos carreras en Estados Unidos. Van a entrar países de Latinoamérica y no se sostiene que haya cuatro carreras en España y dos en Italia. Así que esto es solo el inicio del apocalipsis".

La mayoría de países que esperan albergar un gran premio de MotoGP se encuentra fuera de Europa, lugar de donde reside la gran mayoría del 'paddock'. Esto dificultará compaginar la vida personal y social con las carreras, argumento por el que han tirado la mayoría de pilotos acerca del nuevo calendario. "Doy gracias por estar ya casado", sentenció Miguel Oliveira afirmando que ahora será "imposible" tener vida social.

Alex Rins, pese a compartir opinión, se tomó con humor la noticia: "Con este calendario, mi mujer cambiará la cerradura de casa". Por su parte, Jorge Martin se acordó que, al ya de por sí extenso calendario, hay que sumarle las carreras al sprint que entrarán también en 2023: "Será un calendario muy intenso, más con las carreras al sprint. Lo más duro es la parte mental, estar tanto tiempo fuera de casa".

Algunos, como Maverick Viñales o Pecco Bagnaia, también están en contra de un calendario tan largo, pero matizando la importancia que tendrá llegar a países como India. "Es importante que MotoGP se expanda. India es muy importante porque permitirá que la comunidad de MotoGP aumente", señaló el español.

Marc Márquez, a favor

Si hay un piloto que suele ir a contracorriente en MotoGP es Marc Márquez, y con el tema del calendario, no iba a ser menos: "Yo que no tengo ni pareja ni hijos, el calendario me gusta". El piloto de Honda se muestra "a favor de conocer distintas culturas" tras la llegada de Kazajistán e India. No obstante, hasta el propio '93', que se ha mostrado a favor de la llegada de nuevos países, quiere frenar los planes de Dorna: "Me gusta el calendario, pero para el futuro hay que quedarse en esas 21 carreras".

De las 36 semanas que pasarán desde el inicio del Mundial en Portimao hasta el final en Valencia, 21 serán grandes premios tras la entrada de las carreras en Sokol y Buddh. Una noticia que no ha sentado nada bien a la mayoría de pilotos, que si ya se muestran enfadados con esta decisión, habrá que ver como hará Dorna para negociar la ampliación del calendario más aún que tienen en sus planes.