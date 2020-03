Una de las historias más esperanzadoras en medio de la pandemia por el coronavirus. 'Nonna Lina', la 'abuela motera', ha superado el coronavirus a sus 102 años. Así lo ha relatado su nieta en la 'CNN'. Lina es conocida por ser una de las más aférrimas seguidoras de Valentino Rossi.

"Es un caso excepcional, la reacción del cuerpo de esta señora al virus merece ser estudiada. Llegó al hospital con síntomas respiratorios, hicimos la prueba y dio positivo, pero apenas necesitaba tratamiento especializado y no fue intubada. Quizá en el transcurso de sus más de 100 años se ha encontrado con muchos de esos virus con los que su sistema inmunitario ahora está mejor equipado. Después de la emergencia si no he sido contagiado le pediré un poco de su sangre", cuenta el médico Raffaele De Palma a la 'CNN'.

Su nieta ha revelado en este miedo la pasión de Lina por las motos y en concreto por su compatriota Valentino Rossi: "Sueña con conocerle. También ama la Fórmula 1, el grupo de música Queen y el patinaje sobre hielo".

Su historia se ha hecho tan famosa en Italia que incluso el goberanador de la zona de Liguria, Giovanni Toti, se ha puesto en contacto con ella. "Tus palabras son sin duda lo mejor del día y me dieron una fuerza increíble. La vida de cada uno de nosotros es preciosa, incluida la de nuestros abuelos por quienes luchamos todos los días, no sin dificultad. Su historia ha dado la vuelta al mundo: la llaman 'Highlander' ('La Inmortal')", cuenta en Instagram.

La historia de Lina está dando la vuelta al mundo y en Italia se están haciendo todos los esfuerzos para que Valentino Rossi envíe un mensaje a su mayor fan, la 'Inmortal' abuela Lina.