Las redes estallaban este miércoles después de que desde Alemania asegurasen que la noticia que iba a comunicar Valentino Rossi en el Circuito de Misano no era la de su continuidad en la categoría reina del motociclismo, si no su retirada de la competición.

Apenas 24 horas después, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de San Marino, el '46' ha desmentido la información germana y ha asegurado que permanecerá en MotoGP en 2021 de la mano del equipo Petronas, satélite de Yamaha.

"No son verdad los rumores sobre mi retiro. Estamos muy cerca de firmar y es 99% seguro que correré en Petronas el año que viene", ha señalado el 'Doctor' en la previa de la carrera en su casa.

A su vez, el de Tavullia apunta a Barcelona como el GP en el que anunciará su fichaje: "No es cierto, la situación es la misma que hace dos o tres semanas. Nos estamos tomando nuestro tiempo con Yamaha porque no tenemos ninguna prisa y tenemos que arreglar algunas cosas, pero estamos muy cerca de la firma y correré con el Petronas el año que viene al 99 por ciento. Quizá cuando llegue la carrera de Barcelona se podrá hacer por fin el anuncio".

Por último, el italiano dio un pincelada incisiva sobre el morbo en las redes y el famoso 'clickbait': "Si en internet escribes algo de ese tipo, muchas personas harán un click y es por eso por lo que ha tenido tanto eco, no hay ninguna razón más. He tratado de explicar por activa y por pasiva que voy a correr el año que viene, pero parece que da más morbo el decir que me voy a jubilar".