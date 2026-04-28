Tragedia en el Rally de Bolivia: matan a un piloto vinculado con el narcotráfico

Las autoridades locales aún están trabajando para dar con el autor del homicidio, mientras investigan una posible relación del piloto fallecido con el narcotráfico uruguayo.

El Rally Nueva Santa Cruz celebrado en Bolivia vivió este lunes una trágica jornada. Uno de los pilotos que participaba en la competición, José Pedro Rojas, fue asesinado a tiros en su propio vehículo mientras se encontraba en el parque cerrado del recinto.

Rojas, que iba acompañado de su copiloto, recibió ocho disparos en su cuerpo de los 15 que en total se habrían realizado por parte del autor del homicidio. Por su parte, el copiloto también fue alcanzado por los disparos, y se encuentra herido en un hospital cercano al lugar de los hechos.

Según han informado las autoridades, el autor de los disparos se acercó, con la cara cubierta, al vehículo del piloto y, tras disparar a ambos integrantes del coche, huyó y todavía se encuentra en paradero desconocido. Además, la policía plantea una hipótesis que vincula a Rojas con el narcotráfico uruguayo.

Concretamente, la investigación sitúa al piloto de rally con la organización Marset, liderada por el uruguayo Sebastián Marset, recientemente detenido con cargos por narcotráfico.

Tras conocerse la muerte de Rojas, la organización del Rally Nueva Santa Cruz ha decidido suspender la competición de forma inmediata. "Se da por finalizado el Rally Santa Cruz; todos los autos que están en reagrupamiento quedan liberados. Se informará qué día será la premiación", reza el comunicado publicado por sus organizadores.