El espectacular accidente de dos coches en un rally de Navarra: se salen del trazado, vuelcan y acaban ardiendo

Mientras en un rally en Navarra dos coches sufrían un aparatoso accidente en el que acababan incendiándose, en Argentina un coche perdía el control y provocaba la muerte de un espectador de 25 años.

El Rally de Cintruénigo, en Navarra, ha vivido un accidentado desarrollo, después de que dos de los vehículos participantes se salieran del trazado, volcaran y acabaran incendiándose.

El suceso se ha saldado con dos heridos leves, ambos pilotos de los vehículos accidentados.

Al otro lado del mundo, en el Rally de Córdoba, en Argentina, otra salida de un coche ha tenido un final aún más dramático, después de que el vehículo perdiera el control y, tras dar varias vueltas de campana, arrollara violentamente a varios asistentes.

Un espectador de 25 años ha muerto en el incidente, mientras que otras dos mujeres se encuentran gravemente heridas. Dos sucesos que invitan a reflexionar sobre la necesidad de regular dónde se sitúa el público en este tipo de pruebas.

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