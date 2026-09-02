Todos los récords que Márquez ya ha batido: Valentino Rossi se queda por detrás

El piloto de Ducati, con su victoria en el Gran Premio de Aragón, ya tiene más victorias que Valentino Rossi en MotoGP.

¿Quién es el mejor piloto de la historia del motociclismo? Un debate eterno en el que Marc Márquez y Valentino Rossi destacan.

Marc Márquez sumó otro pleno en el Gran Premio de Aragón: 37 puntos entre la sprint y la carrera. Se ha metido de lleno en la lucha por el título contra Jorge Martín y también ha superado un récord que poseía Valentino Rossi en MotoGP desde hace varios años.

El piloto de Ducati ya tiene 77 victorias en la categoría. Una más que el que fue su rival italiano durante tantos años.

Marc se convierte así en el piloto con más victorias en toda la historia de MotoGP.

Mismos mundiales... ¿y a por los podios?

Valentino y Marc empatan a títulos: nueve cada uno. Pero el piloto de Cervera podría desempatar en este 2026.

Porque persigue el décimo... y a Jorge Martín. Está a 19 puntos del piloto de Aprilia después de su doble victoria en Aragón. Sigue en plena remontada. Hace unos meses, con la lesión en el brazo derecho en uno de sus peores momentos, estaba a más de cien puntos.

Muy diferente es la estadística en podios. Ahí Rossi simplemente arrasa. Son 235 'subidas' al cajón para el campeón italiano, por 169 de Marc.

La lucha titánica entre Márquez y Rossi se sigue librando a pesar de la retirada de 'Id Dottore' hace ya varias temporadas. Y el posible desempate en el número de mundiales es el punto que podría hacer terminar de manera definitiva con el gran debate del motociclismo.

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