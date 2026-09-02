En KTM ven a Pedro Acosta como campeón del mundo: "Lo tengo clarísimo"

Pol Espargaró, piloto de KTM en el GP de Aragón, está convencido de que Pedro se proclamará campeón de MotoGP en Ducati.

Pedro Acosta fue segundo en el Gran Premio de Aragón colándose en medio de la lucha entre las Ducati y las Aprilia. Su adelantamiento a Marco Bezzecchi se convirtió en la acción más espectacular del fin de semana. Mucho mérito el suyo con la KTM.

Y Pol Espargaró, piloto probador de la marca austriaca, están convencido de que acabará llegando esa ansiada victoria y que en el futuro será campeón del mundo de MotoGP.

"Pedro va a ganar muchas carreras, va a ganar Mundiales, esto lo tengo clarísimo, es cuestión de tiempo", dice Pol en declaraciones que recoge 'Marca' este miércoles.

"Es bueno para todos ver que Pedro está por encima del nivel de la moto, por supuesto, pero también Enea Bastianini y Brad Binder no han hecho mala carrera. Brad estaba conmigo al principio de la carrera y ha podido llegar a 25 segundos del líder, contando que Martín está a 12 del primero... no está mal. Enea ha acabado octavo. Aquí la moto se ha comportado bastante bien, con el neumático medio, con bastante degradación, que ahí es donde entra la electrónica y el chasis de la moto, así que estoy contento por el equipo, esto es una bolsa de oxígeno muy grande para todos para seguir trabajando", explica el sustituto de Maverick Viñales este pasado fin de semana.

KTM ha mejorado y Acosta puede brillar con esta moto: "En el nivel que está Pedro y el nivel que tenemos ahora mismo, que estamos ajustando algunas cosas, y que podemos mejorar para las próximas carreras, yo creo que es posible que pueda conseguir la victoria".

"No ha llegado, pero es que está muy cerca, está dando al palo. De todas maneras, creo que no hay que obsesionarse con eso", sostiene un Pol Espargaró que siempre ha manifestado fe ciega sobre su compañero de equipo en KTM.

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