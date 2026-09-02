MotoGP
Jorge Martín y la lucha por el título contra Márquez: "No me importa contra quién pelearlo"
Son 19 puntos de distancia del piloto de Aprilia sobre el de Ducati: "Está claro que Marc es un rival muy duro".
Jorge Martín y Marc Márquez. Aprilia contra Ducati. Esa será la batalla por el título de MotoGP si ningún otro invitado se une en este tramo final de la temporada. Marco Bezzecchi, compañero de Jorge en Aprilia, tampoco está lejos en la clasificación.
Pero a Jorge le da igual contra quién pelear. Solo piensa en ganar: "Un título es un título, no me importa con quién pelearlo".
"Está claro que el riesgo de batirte a uno de los pilotos más grandes de la historia sería algo especial. Esperemos al final, a ver qué pasa", dice el piloto de Aprilia en una entrevista a 'Sport'.
Preguntado por Marc, reconoce que será una batalla muy intensa en las próximas carreras: "Está claro que Márquez es un rival muy duro, pero haré lo mejor que pueda para pelear este Mundial hasta el final".
"Lo que más me motiva ahora mismo es poder hacer historia con esta marca. Para eso vine aquí en su día, cuando todos comentaban lo mismo, que era un error. Y aquí estoy, líder. Así que quiero seguir enfocado en mi trabajo, no en lo que se hable o se deje de hablar de mí. No me interesa y no me aporta nada. Intento hacer bien mi trabajo y a ver hasta dónde puedo llegar", explica el piloto madrileño.
Jorge busca su segundo campeonato tras el logrado en 2024. Se ve mejor piloto que entonces. "Siempre estoy en constante mejora. Siempre intento ver dónde hay un punto débil e intentar mejorarlo. Es parte de mi objetivo en este deporte o en mi carrera. El día que vea que ya no mejoro, que no consigo ser mejor piloto, será el momento de dejarlo", dice para finalizar.
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