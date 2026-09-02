Dani Olmo, sobre Julián Álvarez: "No entiendo lo que hizo el Atleti"

El futbolista del FC Barcelona dice que Julián "fue claro" con respecto al "sueño" que tenía en el mundo del fútbol.

Julián Álvarez pidió públicamente salir del Atlético de Madrid para "cumplir su sueño". Pero su club no se lo ha permitido. El club rojiblanco en numerosas ocasiones dijo rotundo que en ningún caso se vendería al futbolista al FC Barcelona.

A Dani Olmo le han preguntado por esta situación y ha dicho que "no entiende" la decisión que tomó el Atleti: "Entender, no lo entiendo. Al final, todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto".

"Él luchó por sus sueños, pero al final también hay otras situaciones externas que uno no puede controlar. En ese sentido, esa fue una, no hace falta ni decirlo. Pero la vida sigue. Esto no frena. A nosotros personalmente nos espera un año muy bueno, seguro, con mucha competencia, porque también los otros clubs se han reforzado muy bien, pero nosotros creo que tenemos plantilla de sobra para competir", dice Dani Olmo.

También lanzó muchos elogios al futbolista argentino: "Julián es un gran jugador, un gran 9, uno de los mejores del mundo sin duda, pero así es el fútbol".

Homenaje en su ciudad

Olmo fue homenajeado en Terrassa, su ciudad, tras proclamarse campeón del mundo con España. Y allí repasó la actualidad del Barça: "Queremos ir a por la Champions, que tenemos equipo de sobra para ello".

"El Real Madrid es un equipo que se ha reforzado muy bien, con grandes jugadores. Y nosotros también. Al final es el objetivo de los dos, ganarlo todo. Nosotros lucharemos por lo nuestro, como siempre hemos hecho. Llevamos dos años de mucho éxito a nivel nacional y ahora queremos también a nivel europeo. Ese es nuestro objetivo. lo más difícil no siempre es hacerlo, sino mantenerse, repetirlo y ese va a ser nuestro objetivo", dice el mediocentro catalán.

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