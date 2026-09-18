Ahora

Hito para la Neurología

Un paciente con ELA logra comunicarse con su mujer gracias a un implante cerebral desarrollado por una empresa de Elon Musk: "Te quiero"

¿Por qué es importante? Materializar los impulsos cerebrales en una voz generada por IA ya es una realidad gracias a 'Neuralink'. Un hombre mudo por la Esclerosis Lateral Amiotrófica le ha dicho "Te quiero" a su pareja.

Un paciente con ELA consigue hablar
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Tres palabras, "I love you" (Te quiero), significan mucho, pero para un hombre con ELA y su mujer lo son todo. 'Neuralink', una empresa de Elon Musk, ha conseguido que un paciente con ELA avanzada pueda comunicarse y dedicarle estas bonitas palabras a su pareja gracias a un implante cerebral que convierte sus pensamientos en texto y voz en tiempo real.

Mario Fernández, Doctor en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid, ha explicado al respecto que "un ordenador analiza a través de unos electrodos de un chip que lleva implantado en el cerebro ese patrón y cuando la persona quiere decir esa palabra, piensa en ella, intenta decirla, las neuronas se activan, el ordenador interpreta ese patrón y dice la palabra".

El experimento, en fase de investigación y pendiente de aprobar por las autoridades reguladoras, empezó a testarse en marzo y Kenneth, otro paciente, también consiguió emocionar a su mujer al conseguir comunicarse con ella.

Además, esta tecnología también ayuda a los enfermos a moverse. Gracias a un implante conectado a una silla de ruedas, pueden cambiar la dirección.

Mientras, el magnate estadounidense va más allá, haciendo realidad lo imposible: "En los próximos seis o 12 meses haremos implantes para la visión", ha asegurado Elon Musk.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Las 'goteras' del relato de Ayuso sobre el ático de lujo siete meses después
  2. Caos y tensión en el traslado de los migrantes de las playas al puerto de Ceuta: miles se quedan sin plaza
  3. Europa mira con preocupación el petróleo: Arabia Saudí corta el suministro a varias refinerías y Macron prepara un G7 energético
  4. Nuevos fallos de seguridad en la IA: un equipo de investigadores jaqueó a OpenAI con Claude, el software de Anthropic
  5. Exteriores confirma que 'El Trompas' habría confesado el asesinato de Claudia Tacoronte en México
  6. Un paciente con ELA logra comunicarse con su mujer gracias a un implante cerebral desarrollado por una empresa de Elon Musk: "Te quiero"