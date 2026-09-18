Un paciente con ELA logra comunicarse con su mujer gracias a un implante cerebral desarrollado por una empresa de Elon Musk: "Te quiero"

¿Por qué es importante? Materializar los impulsos cerebrales en una voz generada por IA ya es una realidad gracias a 'Neuralink'. Un hombre mudo por la Esclerosis Lateral Amiotrófica le ha dicho "Te quiero" a su pareja.

Neuralink, la empresa de Elon Musk, ha logrado que un paciente con ELA avanzada se comunique mediante un implante cerebral que transforma pensamientos en texto y voz en tiempo real. Este experimento, en fase de investigación y a la espera de aprobación regulatoria, se inició en marzo. Kenneth, otro paciente, emocionó a su esposa al poder comunicarse nuevamente. Además, la tecnología facilita el movimiento de pacientes al conectar implantes a sillas de ruedas. Este avance representa un hito en Neurología. Musk planea implantar chips de visión en los próximos meses, permitiendo ver incluso a quienes nacieron ciegos.

Tres palabras, "I love you" (Te quiero), significan mucho, pero para un hombre con ELA y su mujer lo son todo. 'Neuralink', una empresa de Elon Musk, ha conseguido que un paciente con ELA avanzada pueda comunicarse y dedicarle estas bonitas palabras a su pareja gracias a un implante cerebral que convierte sus pensamientos en texto y voz en tiempo real.

Mario Fernández, Doctor en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid, ha explicado al respecto que "un ordenador analiza a través de unos electrodos de un chip que lleva implantado en el cerebro ese patrón y cuando la persona quiere decir esa palabra, piensa en ella, intenta decirla, las neuronas se activan, el ordenador interpreta ese patrón y dice la palabra".

El experimento, en fase de investigación y pendiente de aprobar por las autoridades reguladoras, empezó a testarse en marzo y Kenneth, otro paciente, también consiguió emocionar a su mujer al conseguir comunicarse con ella.

Además, esta tecnología también ayuda a los enfermos a moverse. Gracias a un implante conectado a una silla de ruedas, pueden cambiar la dirección.

Mientras, el magnate estadounidense va más allá, haciendo realidad lo imposible: "En los próximos seis o 12 meses haremos implantes para la visión", ha asegurado Elon Musk.

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