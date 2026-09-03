"Tiene demasiados problemas"
¿Será Acosta el nuevo Lorenzo?: "Márquez no está en la misma situación que Rossi"
Andrea Dovizioso ha reflexionado sobre la llegada del murciano a Ducati recordando la del balear a Yamaha.
Tras el Gran Premio de Aragón de MotoGP, Andrea Dovizioso ha analizado en su podcast '04 bar' cómo espera que fluya el tándem que formarán Pedro Acosta y Marc Márquez en Ducati el próximo año.
El italiano, que fue el gran rival del '93' durante varios años, cree que aún no hemos visto la verdadera cara del 'Tiburón de Mazarrón', por lo que no descarta sorpresas.
"Aún queda mucho por descubrir de Acosta en muchos aspectos. Tanto en cuanto a su carácter como a su comportamiento. Lo conocemos poco porque es joven y va a cambiar de equipo; es la primera vez que corre con una moto diferente en un equipo concreto, como compañero de equipo de Marc. Será una situación interesante y pronto empezaremos a descubrir al verdadero Acosta", ha señalado.
Muchos ven a Pedro como aquel Jorge Lorenzo que desembarcó en Yamaha para hacer frente al entonce4s 'rey' de MotoGP, Valentino Rossi.
Dovizioso, sin embargo, ve diferencias: "Marc no está en la misma situación que Valentino. Valentino, sin embargo, seguía estando en la cima. Sí, ya no era tan joven, pero llevaba muchos años ahí. Marc no está en esa situación; físicamente tiene demasiados problemas".