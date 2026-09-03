El enganchón de Rafa Jódar con un periodista tras su sonrojante derrota en el US Open

Al de Leganés le preguntaron si siente que en redes sociales se tiene una mala imagen de él después de lo ocurrido con la polémica con sus cordones.

Rafa Jódar se convirtió este miércoles en el cabeza de serie más alto (número 12 del mundo) en perder contra un 'lucky loser' en toda la historia de la Era Abierta.

En su debut en el US Open, el madrileño cedió en tres mangas ante el chino Yunchaokete Bu en un partido en el que apenas pudo sumar cuatro juegos.

Ya en rueda de prensa, a Jódar le preguntaron por la polémica con sus cordones que nació en el encuentro frente a Denis Shapovalov en el Masters 1000 de Cincinnati.

Hubo gente que entendió que lo hacía para perder tiempo, y un periodista le preguntó por ello: "Seguro que has visto en internet, a lo largo del año, a gente hablando de que se te rompen los cordones y cosas así. Me pregunto si ahora eres más consciente de cómo te perciben en internet según lo que digas".

En ese momento, a Rafa le cambió el rostro: "¿Cuál es la pregunta? Los cordones no se rompieron hoy. Entonces, ¿la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No sé la pregunta".

"Lo siento, estoy seguro de que, cuando se te rompieron los cordones de los zapatos, seguro que notaste que mucha gente hablaba de ello en internet. Me pregunto si te preocupa que, si hablas de tu condición física, la gente piense que estás poniendo excusas, básicamente", replicó el periodista, que se encontró una tajante respuesta del de Leganés: "No tiene sentido".