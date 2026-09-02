Estalla la guerra entre Yamaha y Quartararo: "Ahora que tenemos piezas nuevas, no quiere probarlas"

El piloto francés ha dicho públicamente que no quiere ayudar al equipo y ahora su jefe le responde: "Debería seguir el ejemplo de Jack Miller, que siempre lo da todo".

Para encontrar a Fabio Quartararo en la tabla clasificatoria del Gran Premio de Aragón hay que descender a la decimoctava plaza. La penúltima Yamaha, solo por delante del turco Toprak Razgatlıoglu, con la satélite de Pramac.

Fue un domingo terrible para el piloto francés. Y después todo estalló por los aires. Su relación con Yamaha está rota a pocos meses de que haga las maletas hacia la otra marca japonesa, Honda. Dijo que no ayudaría a su equipo de cara al futuro.

"No estoy en condiciones de ayudar. Y por motivos personales, no quiero ayudar...", dijo el campeón de MotoGP en el año 2021.

Explicó los motivos por los que ha tomado esta decisión: "Para aclarar las cosas, no sé si puedo decir esto, pero lo diré de todos modos: quería hacer el test de Austria. Pero, lamentablemente, Yamaha no quiere que pruebe los neumáticos Pirelli. Quería hacer algo, pero no me lo permiten".

Sus jefes le responden

Yamaha ha respondido. Su jefe, Paolo Pavesio, ha dicho en 'L'Equipe' que no entiende su actitud: denuncia que primero Fabio se quejaba por no tener actualizaciones en su moto y ahora que llegan se niega a probarlas.

"Fabio se queja constantemente de que no estamos mejorando la moto, y cuando le pedimos que pruebe piezas nuevas, nos critica por ello, diciendo que se pierde. Le falta objetividad. Claro que no estamos al nivel que nos gustaría, pero, al igual que nuestros rivales, intentamos progresar", dice el jefe de la marca japonesa.

Pide que se comporte tal y como está haciendo Jack Miller, que también se marcha al finalizar la presente temporada: "Fabio debería seguir el ejemplo de Jack: él siempre lo da todo".

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