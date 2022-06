Suzuki dijo adiós a MotoGP... dejando a todo un equipo colgado. También a sus pilotos. Nadie sabía nada sobre esa decisión que ha puesto a tanta gente contra las cuerdas.

Álex Rins, en declaraciones a 'As', reflexiona sobre la decisión de la escudería: "Que el proyecto Suzuki termine es una verdadera lástima, pero creo que tenemos que aprovechar lo poco que nos queda juntos y dar nuestro 100%. El equipo humano que está aquí lo merece".

Y vuelve a lanzar un dardo a la marca: "Creo que se podría haber hecho mejor. Nadie del equipo sabía ni se esperaba absolutamente nada hasta el momento en el que nos comunicaron oficialmente la noticia".

¿Y ahora qué? Rins, como su compañero Joan Mir, buscan equipo para 2023: "MotoGP es mi vida y mi sueño, así que por supuesto que estudiaremos todas las propuestas que lleguen".

El mercado está parado, pero eso cree que no le afecta en absoluto: "Creo que la marcha inesperada de Suzuki ha hecho que muchos equipos tengan que reevaluar sus planes de futuro, así que es normal que todo vaya un poco más lento, pero eso no son ni buenas ni malas noticias".

"Las cosas están yendo lentas, la marcha de Suzuki ha sido un cambio muy grande en la parrilla y ha forzado a los equipos a reevaluar sus planes de futuro, pero estoy tranquilo y centrado en mi trabajo, que es el de pilotar dentro de la pista", explica.

Su objetivo es estar en un equipo de fábrica y no en un equipo satélite: "Me gustaría estar en un equipo de fábrica, por supuesto, pero estos equipos satélites no son los de antes. Antes un satélite no podía luchar con un oficial, pero ahora las cosas son distintas...".