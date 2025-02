La reflexión del "campeón de invierno" Alex Márquez: "Si soy tan rápido como en pretemporada..."

En los test de pretemporada de MotoGP Alex Márquez fue el piloto más rápido incluso por delante de su hermano Marc. El "campeón de invierno", pero que asume que para él un buen resultado en el campeonato del mundo sería estar entre los cinco mejores pilotos. Esas han sido sus palabras en la previa del Gran Premio de Tailandia.

"Si soy tan rápido como lo he sido durante el invierno se pueden ganar carreras, pero campeones de invierno han habido muchos. Firmaría un top5 para este año. Pero por eso me quiero poner un objetivo realista después de cuatro o cinco carreras", dice el piloto del equipo Gresini.

Preguntado por las tres motos de última generación de Ducati que habrá en parrilla, Alex prefiere centrarse en lo suyo: "No me interesa saber lo que llevan las Ducati oficiales, porque no lo voy a tener...".

"Ese fue el error del año pasado, porque si piensas en eso no te centras en extraer todo el potencial de lo que tienes. Soy campeón de invierno pero con cero puntos en el casillero. Lo más importante es que me siento preparado; tengo menos dudas que otros años", dice Alex para finalizar.

La acción de MotoGP arranca ya. Y es consciente de que tendrá muchos focos encima después de los tiempos que mostró en pretemporada. Pero siempre con cautela, asumiendo que Marc y Pecco Bagnaia serán muy difíciles de alcanzar.

Las palabras de Marc

"Mi hermano con confianza es capaz de todo...", ha dicho Marc en la rueda de prensa de este jueves en Tailandia: "Será también uno de los rivales a tener en cuenta... es uno de los pilotos que ha rodado más constante y más rápido durante los test".