GP Tailandia de MotoGP 2025 horario y dónde ver en TV: entrenamientos, clasificación y carrera

Este viernes comienza la temporada 2025 de MotoGP con Jorge Martín luciendo el '1' de campeón del mundo y con la oportunidad de revalidarlo con Aprilia. En cambio, Marc Márquez se postula como gran favorito para conseguir el título tras dar el salto a la Ducati oficial. Su compañero, 'Pecco' Bagnaia, será su principal adversario en su camino.

Por primera vez en la historia, la temporada arranca en el país tailandés en detrimento de Qatar que ha sido la primera fecha en los últimos años. La cita en Losail pasa a ser la cuarta carrera de 2025. Además, al igual que la Fórmula 1, Liberty Media es el nuevo dueño de la competición.

El próximo viernes 28 de febrero tendrán lugar los primeros entrenamientos a las 04:45 de la madrugada y a las 09:00 horas de la mañana. Ya en la jornada del sábado 1 de marzo, la clasificación será de madrugada empezando a las 04:50 horas. La carrera 'sprint' será a las 09:00 horas de la mañana.

La jornada del domingo 2 de marzo comenzará con la carrera de Moto3 a las 06:00 horas de la mañana, la de Moto2 a las 07:15 y la categoría reina a las 09:00 donde se despejará quien es el primer ganador de la temporada 2025 de MotoGP.

La web de laSextaofrecerá una cobertura completa de cada Gran Premio, incluyendo sesiones de práctica, clasificación y carreras. Además, laSexta se desplazará hasta las sedes de Jerez, Montmeló y Valencia para retransmitir las carreras. En televisión, se podrá ver por 'DAZN'.

