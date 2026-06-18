"Buenas noticias, nos vamos a Brno": Álex Márquez confirma que ya apura su recuperación

El piloto de Gresini ha hecho público cómo es la dinámica habitual de un día cualquiera durante los últimos tramos de su recuperación física, tras las lesiones sufridas en Montmeló.

Álex Márquez sufrió una dura lesión durante el Gran Premio de Cataluña en una escalofriante caída. El catalán acabó con la clavícula fracturada y una lesión en la vértebra C7 que le han mantenido lejos de los circuitos durante varias citas del calendario.

Ahora, el piloto de Gresini, ha publicado en sus redes sociales un vídeo titulado "Volver a empezar" donde muestra los remates finales de su proceso de puesta a punto para regresar pronto a la competición. Durante la pieza, el piloto realiza actividades cotidianas del día a día como desayunar junto a su pareja o continuar con el trabajo de , tras una inactividad que le ha pasado factura: "No moverte hace que el músculo baje muy rápido".

Márquez también dedicó un rato a correr en un circuito de atletismo para no perder su condición física. Más tarde, durante su trabajo con la fisioterapeuta, se pudo apreciar claramente en el vídeo la cicatriz del piloto en su hombro derecho tras pasar por quirófano, aunque cerró el vídeo con el mensaje más positivo posible.

"Seguimos paso a paso, tenemos buenas noticias, nos vamos a Brno", aseguraba para concluir el catalán. Aunque la participación de Álex aún no está confirmada, el piloto de Gresini estará en el GP de la República Checa este fin de semana y el visto bueno de los médicos será la única condición necesaria para que Márquez pueda volver a subirse a una MotoGP.

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