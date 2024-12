La razón que no hace que Ferrari pierda la esperanza en el Mundial de Constructores: "No podemos..."

Es cierto que es muy complicado. Pero lo ha dicho el propio Carlos Sainz, "Ferrari no tiene nada que perder". La escudería italiana es muy consciente de que sus opciones de ganar el mundial de constructores son muy remotas pero no imposibles.

Los factores no podrían estar más en contra. Lando Norris y Oscar Piastri saldrán desde la primera y segunda posición respectivamente y justo detrás tendrán al único Ferrari que les podrá complicar la vida, el de Carlos Sainz.

Cabe recordar que Charles Leclerc saldrá desde la última posición debido a una sanción impuesta por un cambio de batería. Más allá de la penalización, el monegasco tampoco ha dejado signos de buen ritmo en la clasificación donde no ha podido superar la Q2.

A pesar de que prácticamente todo esté en contra, Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari, sabe lo que hay que hacer si quiere que la escudería tenga posibilidades: "Lo más importante seguirá siendo sumar puntos, sumar los suficientes para ser campeón. No podemos tomar demasiados riesgos porque nunca podemos saber lo que les puede pasar a los McLaren. Hasta ahora no han tenido abandonos ni accidentes".

"Así que nunca se sabe. Tendremos que asegurarnos de sumar el número necesario de puntos para ser campeones, luego ya veremos. Incluso antes de venir aquí a Abu Dhabi, ya era muy difícil sobre el papel. Y después de la penalización se hizo mucho más difícil. Al final no es imposible, porque no podemos saber lo que va a pasar. Lucharemos hasta la última curva de la última vuelta y obviamente no nos arrepentiremos", ha reconocido Vasseur en unas declaraciones recogidas por 'Motorport'.