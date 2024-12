La impotencia de Sainz tras la clasificación en Abu Dhabi: "Nunca jamás..."

Carlos Sainz es la única esperanza para Ferrari. Con Charles Leclerc saliendo desde la última posición, el madrileño deberá intentar buscar el milagro ante los McLaren para poder darle a la escudería italiana una oportunidad, por pequeña que sea, de luchar por el mundial de constructores.

Carlos sabía que las opciones de Ferrari pasaban por conseguir la 'pole' en el circuito de Yas Marina. El español ha firmado una muy buena clasificación pero no ha sido suficiente para imponerse a Lando Norris y Oscar Piastri. La reflexión de Sainz al final de la sesión mostraba su impotencia: "Hoy ya he empujado en 'qualy' como no lo he hecho jamás. Quería esa 'pole'".

"Lo voy a dar todo. Hoy ya he empujado en Quali como no lo he hecho jamás. Quería esa Pole y quería darme una buena oportunidad de ganar mañana en mi última batalla por una victoria o una pole por algo de tiempo. He tirado a fondo y mañana no tenemos nada que perder, así que iré a por todo", ha asegurado Carlos en unas declaraciones a 'F1TV' nada más terminar la sesión.

Sainz se despedirá de la escudería italiana tras la carrera pero es consciente de que hay demasiado en juego para centrarse en eso por ahora: "Para ser sincero, no ha sido un fin de semana demasiado emotivo. El nivel de concentración es muy alto porque hay muchísimo en juego. Esa oportunidad de ganar y pelear por el Campeonato de Constructores, no he tenido tiempo ni de pensar en ello".

"Estoy seguro de que mañana, antes o después de la carrera, me vendrá. Pero hay que extraer el máximo, disfrutar de estas últimas carreras como lo he hecho hasta ahora, pilotando bien, y disfrutarlo", ha concluido Carlos.