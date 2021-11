Pedro Acosta es campeón del mundo de Moto3. El piloto murciano es el más joven en ganar un título en toda la historia del motociclismo español, y además es, desde que en 1990 lo hiciera Loris Capirossi, el primer 'rookie' en lograrlo en todos estos años. Con 17 primaveras, su futuro es más que brillante.

Al igual que su presente: "No es normal llegar al Mundial y hacer esto. Ha salido así porque así es como tenía que salir, pero ha sido duro".

"Me he pasado la última vuelta llorando. Hemos acabado lo que en su día empezamos. Se juntaban muchas cosas, aquí fueron los primeros test...", contó en DAZN.

Acosta reconoce que no ha sido fácil: "Me costaba bastante con el peso y la estatura. Iba al límite. Acababa con dolores, pero ya hemos acabado un año y en una semana empezamos otro".

"No sentía nada. O salía bien o mal, pero siempre aprendía. Me lo he merecido, pero Foggia también", cuenta el joven piloto.

El corredor murciano termina con la ronda de agradecimientos: "Esto es gracias a Aki, a Red Bull, a KTM por confiar en ese niño que nunca iba a llegar.. Hace un año me quedé sin equipo y poca gente creyó en mí. Los mensajes de los que nunca dejaron de creer en mí fueron claves. Esto es para ellos. Me dieron una familia".

