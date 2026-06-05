MotoGP
El aviso de Pedro Acosta sobre Marc Márquez: "Tiene ganas de dar un golpe en la mesa..."
El piloto de KTM cree que Marc Márquez está preparado para ser la sorpresa este fin de semana en el Gran Premio de Hungría.
En la parrilla de MotoGP creen que la recuperación de Marc Márquez está cerca de completarse, por lo que en el Gran Premio de Hungría podría aspirar a la victoria. Esa es la apuesta que hace Pedro Acosta, que se desmarca de cualquier opción de victoria por la superioridad de las Aprilia y de las Ducati.
En 'Motorsport', hace un análisis del fin de semana: "Llegamos con cuatro Aprilia arriba, todas las Ducati, Marc con ganas de dar un golpe en la mesa y de recuperar puntos para el campeonato... Así que va a ser un fin de semana en que todo se va a vender caro".
"Al final, yo estoy haciendo todo lo que me pidieron antes de empezar el año. Me pidieron que no me cayese en las carreras, y llevo el cero en la sprint de Jerez, que se puso a llover, y el cero de Barcelona, que me tiraron. Creo que estoy dando la talla todos los domingos", detalla el piloto de KTM.
Quiere que la moto sea más regular para poder aspirar a resultados más sólidos: "Parece que los domingos salvamos un poco la faena, pero no es cuestión de tener que salvarla, sino de ser competitivos cada domingo, que es lo que no estamos siendo. Ahora, es cuestión de intentar ponerlo todo junto para poder dar alguna sorpresa. Veníamos de Montmeló de hacerlo muy bien, que es justo donde nunca voy bien, y en Mugello que era un circuito parecido, nos costó una barbaridad".
"Enea Bastianini iba muy rápido el viernes y se quedó estancado en ese tiempo, nosotros fuimos muy mal el viernes y remontamos un poco el finde, pero fue poco para todo lo que vimos en pista...", completa Pedro Acosta.
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