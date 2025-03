La preocupación de KTM con una posible marcha de Pedro Acosta: "Si no le damos una moto ganadora..."

Ducaties el máximo favorito para acabar como campeón al término de la temporada pero otros conjuntos desean construir una moto que les permita competir de igual manera con la escudería italiana. KTM es uno de ellos y desde el equipo esperan que el español Pedro Acosta sea uno de los líderes en esta nueva aventura.

El director del equipo austriaco, Pit Beirer, en una entrevista a 'Servus TV', ha sido contundente a la hora de valorar su parrilla de pilotos. Tener en sus filas a corredores de la categoría de Acosta y Brad Binder son garantía de éxito: "Contamos con una alineación de pilotos como nunca antes y eso nos hará mejorar".

Sin embargo, la figura del de Mazarrón es clave para lograr todos los objetivos de la escudería. Así apunta el máximo responsable de KTM la aportación de Acosta en los próximos años: "A través de él debemos demostrar si tenemos lo necesario para ser campeones del mundo en MotoGP o no. Por eso, los dos próximos años son cruciales".

Para que Acosta tenga la seguridad de que KTM es el equipo apropiado en su carrera deportiva, Beirer asegura que es fundamental construir una moto competitiva que permita luchar con los más grandes. En caso de no conseguirlo, el directivo sabe que no podrá asegurar la continuidad de Pedro: "Si no le damos una moto ganadora, no podremos retenerle ni en dos años ni tan siquiera con un único contrato".