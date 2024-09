El mundial de MotoGP vuelve ser sinónimo de emoción. La victoria de Jorge Martín en el Gran Premio de Indonesia hace que el de Pramac sea más líder del mundial. Le sigue en segundo lugar 'Pecco' Bagnaia que en la carrera de este domingo ha sido tercero.

A varias decenas de puntos están Enea Bastianini y Marc Márquez, tercero y cuarto respectivamente. Por como se muestra la clasificación, todo apunta a que los últimos seis grandes premios que restan para que termine la temporada se van a convertir en un pulso de tú a tú entre Martín y Bagnaia.

Sin embargo es el propio piloto español de Pramac el que no se fía ni de Bastianini ni de Márquez que han demostrado en las últimas carreras que son capaces de seguir el ritmo de 'Pecco' y Martín.

"Va a ser una bonita lucha con Pecco, Enea y Marc", admitió en 'DAZN' un Jorge Martín, que mete en la misma ecuación a Marc y a Enea. Si que es verdad que los datos muestran un colchón más que considerable entre Bagnaia y Martín con respecto a Márquez y Bastianini. 51 puntos separan ahora mismo a los dos pilotos de Ducati oficial.

"Nos vamos igual o un poco mejor, pero, en cuanto a puntos, peor. Lo importante es estar alerta, no confiarse, en cuanto me confío un poco, hay errores. Entonces, intentar encontrar ese balance para estar alerta, en tensión, nervioso, un mix de cosas que me ayuden a salir al 100%", afirmó el de San Sebastián de los Reyes.

Bagnaia, con 344 puntos, está a 21 de Martín, que tiene 365. Márquez es cuarto con 288 y sigue muy de cerca a Bastianini que es tercero. La batalla está servida y, aunque los números apunten a una lucha entre 'Pecco' y Jorge, la presión que sufren estos podría provocar errores que permitieran a Enea y a Marc sumarse a la pelea por el título mundial.