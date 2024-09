A pesar de su espectacular remontada, Marc Márquez no tuvo una mañana fácil en Mandalika. El piloto de Gresini sufrió dos caídas durante la Q2 que le obligaron a salir desde muy atrás en la 'sprint'.

Marc se mostró bastante autocrítico sabiendo aún así que había conseguido enmendar los errores de la clasificación en la 'sprint'. La situación es parecida a la del fin de semana pasado en Misano donde también sufrió una doble caída cuando intentaba firmar un buen tiempo que le permitiera salir en los puestos de arriba.

"No estoy contento, porque una vez más fallé en el ensayo más importante y eso te penaliza bastante. Luego lo salvé, pero aún no sé cómo. Este podio nos ha hecho olvidar un poquito la cronometrada, pero estos errores quedan escritos, no los puedo repetir en el futuro", reconoció Márquez en los micrófonos de 'DAZN'.

El ex de Honda volverá a salir duodécimo en la carrera de este domingo. Márquez se ha sorprendido a sí mismo del resultado de hoy pero no se pone como objetivo subir al podio: "El objetivo real para mañana sería terminar entre el quinto o el séptimo puesto".

"No estoy contento, una vez más he fallado en el entreno más importante. Lo he salvado, no sé cómo..."@marcmarquez93, con la sinceridad por delante 🫠#IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/d6lteN9bfX — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2024

El Mundial se calienta

Gracias a la caída de Jorge Martín y a la victoria de 'Pecco' Bagnaia, el mundial vuelve a estar más vivo que nunca. El de Ducati le recorta doce puntos a Martín que, eso sí, saldrá este domingo de nuevo en primera posición. 'Pecco' tiene 329 puntos y está a doce del madrileño que suma 341. Quedan en juego 210.