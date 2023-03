La temporada de MotoGP ha empezado sin dejarse nada en la sombra. Primero fue el terrible accidente de Pol Espargaró en los libres del Gran Premio de Portugal. Luego llegó la primera 'pole' de Marc Márquez, con récord incluido de la pista, la primera 'sprint' y la primera carrera con otro accidente, esta vez el del '93'.

Para la segunda carrera del año dejamos atrás Europa (momentáneamente) y nos vamos hasta América del Sur, a Argentina. El año pasado empezó con las dudas de si llegaban o no los aviones con las motos que, claro, sin eso era difícil correr. Y este año el conflicto viene con la sanción de Marc Márquez.

Un inicio movidito, y quedan 19 carreras más en el calendario. En cualquier caso, y al margen de lo comentado. Dentro de la pista se confirmó el gran dominio de Ducati. Pecco Bagnaia lleva dos de dos, y cero errores que hagan dudar de su potencial.

Maverick Viñales ocupó parte del podio, y eso también deja ver que Aprilia sigue evolucionando y quiere dar un paso más. De hecho, Argentina es el escenario en el que Aleix Espargaró logró su primera y única victoria en MotoGP.

En Portugal, lo que destacaron también fueron las caídas. Hasta 23 en total dejando a once pilotos fuera del Campeonato para Argentina. A la baja de Marc Márquez, se le suman las de Enea Bastianini, Pol Espargaró y la de Miguel Oliveria. Estas en la categoría reina.

La clasificación de MotoGP la encabeza Pecco Bagnaia con 37 puntos. Maverick Viñales y Marco Bezzecchi ocupan la segunda y la tercera plaza del mundial con 25 y 16 puntos.

Acosta y Holgado, los más rápidos de Moto2 y Moto3

La categoría de Moto2 tiene a Pedro Acosta en lo más alto de la tabla, y en Argentina tendrá oportunidad de defender liderato. Mientras que en Moto3, quien ocupa la primera plaza es Daniel Holgado.

PERFECT PEDRO picks up from where he left off! 👌 First time's the charm for @37_pedroacosta in 2023 after winning last year's season finale 🏆#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/cuamr2z32I — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 26, 2023

No te pierdas nada, este es el horario del finde

Con los entrenamientos libres ya cumplidos, el sábado de clasificación arrancará para los pilotos de Moto3 a las 13:40h, y 45 minutos después, a las 14:25h le tocará a los de Moto2, y a las 15:10h últimos libres también para MotoGP.

Inmediatamente después arrancará la clasificación para los pilotos de la categoría reina, y terminará a las 16:15h. A las 17:50h y a las 18:15h, les tocará a los de Moto3. El sábado termina para los de Moto2 entre las 18:45h y las 19:10h.

La segunda carrera al 'sprint' será a las 20:00h. Todos los horarios son en territorio peninsular. La primera carrera tuvo a Pecco Bagnaia, Jorge Martín y a Marc Márquez en el podio.

El domingo 2 de abril viene la hora de la verdad. La carrera de Moto3 será a las 16:00h, la de Moto2 a las 17:15h y la de MotoGP será a las 19:00h.