Todo parece indicar que Marc Márquez no seguirá en Honda. El mal rendimiento de la moto japonesa es evidente y su peligrosidad está desesperando a todos sus pilotos, entre ellos el catalán. Y aunque la salida esté cerca, sigue siendo piloto de la marca del ala dorada.

Márquez sigue sin sumar ningún punto esta temporada en domingo y las múltiples caídas han dado lugar a diferentes opiniones sobre qué pasa con una moto que ni siquiera entienden en la propia Honda. El último en dar su versión ha sido Stefan Bradl en 'SpeedWeek', piloto probador de los japoneses y habitual sustituto del catalán cuando estuvo de baja.

"Después del GP de Qatar 2022, se desviaron. Pero esa no es la única razón por la que las cosas fueron al revés o por la que no mejoramos. Faltan los pasos que nos llevan adelante. Nuestro desarrollo no es lo suficientemente rápido y eficiente", explicó el alemán.

Además, señaló que los cambios tecnológicos que está sufriendo MotoGP están hundiendo a Honda: "La tecnología simplemente se ha vuelto brutal, en términos de aerodinámica. Todos los dispositivos, la reducción de la parte trasera... Y con este desarrollo, las plantas japonesas no aceptaron el cambio como las europeas".

Con respecto a Marc Márquez, el piloto germano descarta cualquier problema físico, más allá de los golpes sufridos en las últimas carreras: "Marc está casi mejor que antes porque su brazo derecho está funcionando como antes y porque físicamente está en mejor forma. Vuelve a tener más seguridad y libertas encima de la moto".

Sin embargo, el catalán solo suma 15 puntos y, en cambio, acumula 12 caídas esta temporada. La situación está llevando a Márquez al límite de la moto y ahí, con lo inestable que es, se producen las caídas. Y Bradl afirma que no puede evitar llegar a ese límite por el carácter del '93'.

"Probablemente no pueda cambiar su estrategia. Simplemente no puede aceptar que está peleando un octavo u duodécimo lugar. Así es él, siempre intenta sacarle el máximo, no se le puede culpar. Esa es la confirmación de que nuestro paquete simplemente no está listo. Tampoco evolucionamos más rápido. No hace una gran diferencia para el equipo si se cae o no", concluyó.