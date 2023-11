Cuenta atrás para que Marc Márquez se estrene con Gresini, la filial de Ducati. Lo hará en el test de Valencia una vez que finalice el presente curso. Una nueva era ya lejos de Honda y con una moto que previsiblemente será superior.

Al ocho veces campeón del mundo le han preguntado sobre sus títulos y la posibilidad de alcanzar a Valentino Rossi. Lo ve complicado... al menos a corto plazo. Así lo ha dicho en una entrevista al medio 'Crash.net'.

"De momento, no pienso en igualar ese récord porque estoy lejos de mi nivel. Y no puedo enfocar la próxima temporada como 'voy a intentar ganar el título'. Hace ya dos años que no gano una sola carrera", expresa el piloto de Cervera.

Por lo que ve complicado la sorpresa con el equipo Gresini: "Así que con esa estadística, no puedes plantearte de una temporada a otra, 'ahora voy a ganar el campeonato'. En primer lugar, tengo que construir la confianza...".

"Construir la base" será clave para tomar confianza con la moto: "Construir la base y luego, a partir de esa base, empezar a ser más rápido y tratar de mejorar en el futuro".

"Ahora mismo, por condición física, me siento bien. Mentalmente, no soy el mismo. Soy más maduro pero, ahora mismo, menos convencido en la pista. ¿Por qué? Porque estamos luchando más y en ese periodo ganaba casi todos los fines de semana, o luchaba por el podio. Entonces tienes mucha confianza en ti mismo", ha sentenciado Márquez.