Pedro Acosta 'pasa' de Valentino Rossi: "Marc Márquez es el mejor"

El piloto de KTM, que seguramente comparta equipo con el ilerdense en 2027, ha elogiado al vigente campeón.

A falta de que se anuncie la renovación de Marc Márquez, la salida de Pecco Bagnaia y el fichaje de Pedro Acosta, el todavía piloto de KTM se ha pasado por el 'Gypsy Tales Podcast'.

En el mismo, entre otros aspectos, se ha deshecho en elogios hacia Marc, del que dice que es el mejor de la historia por encima de Valentino Rossi o Giacomo Agostini.

"Si quitamos las victorias y los campeonatos, simplemente por cómo pilota una moto, ¿es el mejor? Yo diría que sí", ha señalado.

Acosta pone el énfasis en su retorno: "Lo que hace a Marc uno de los más grandes no es todo lo que ha conseguido, sino lo que le costó recuperarlo".

Y es que, tras ganar seis campeonatos de MotoGP con Honda, Pedro reconoce que podría haber colgado el casco y seguiría siendo una leyenda.

"Pero él no necesitaba volver. Durante 10, 11 o 12 años estuvo en la empresa más grande del mundo fabricando motos. Ganaba buen dinero. Ya había cumplido el sueño que tenía de niño, que era ganar en MotoGP. No necesitaba regresar", ha explicado.

"Y lo consiguió. Es algo para quitarse el sombrero y decir: 'Tío, nadie se lo merecía más que tú'", ha añadido.

"Al final, como digo, no lo respeto por todo lo que ha ganado. Quizá lo respeto aún más por todo lo que sufrió para volver a conseguirlo", ha zanjado.