"Será un problema serio para todos": atención al aviso de Ducati sobre Marc Márquez

Davide Tardozzi, team manager del Ducati, se niega a hablar de la posibilidad de revalidar el Mundial hasta que "vuelva a estar bien físicamente".

Si hace unas pocas semanas Marco Bezzecchi le sacaba más de 100 puntos a Marc Márquez, tras el fin de semana en Brno el ilerdense ya está a solo 40 unidades del líder del Mundial.

Sin estar en plena forma, el eneacampeón del mundo ha encadenado dos victorias, lo que para Ducati es algo que roza lo insólito.

"De Marc Márquez puedes esperar de todo. Es Marc Márquez. No puedes pensar que no pueda hacer cosas fuera de lo normal. Las ha hecho en el pasado y sigue haciéndolas. Es uno de los mejores pilotos de setenta y cinco años de historia", explicó Davide Tardozzi a 'GPOne'.

El destacó la "impresionante fuerza mental" del de Cervera tras una "victoria absolutamente de cabeza".

Eso sí, Tardozzi lanza un aviso a sus rivales: "Aunque gane las carreras, como lo hizo en Balaton y como lo hizo aquí, sigo diciendo que Marc no está al 100%. Nosotros lo sabemos. No lo decimos para ocultar algo o para buscar excusas. Así que sabemos exactamente que no está en su lugar. Cuando lo esté, será realmente un problema serio para todos".

Y eso que, por el momento, no quiere ni oír hablar del Mundial: "No quiero hablar del Campeonato. En este momento lo que nos interesa, y lo digo realmente, seriamente, es que él vuelva a estar bien físicamente".