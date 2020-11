Joan Mir es ya nuevo campeón de MotoGP. El piloto balear de Suzuki ha salido triunfante de Valencia, donde ha cumplido con lo que debía cumplir para viajar a Portimao con los deberes hechos. Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo, reaccionó tras la victoria para sacar pecho por el título del mallorquín.

Así lo puso en varios mensajes en su cuenta de Twitter: "Me propuse formar a una generación de mallorquines para que llegasen al Mundial. Para demostrar a todos aquellos sinvergüenzas que podía repetir los éxitos de mi hijo con otros pilotos".

"Creé un plan, y me puse a trabajar duro. Me pusieron todo tipo de palos en las ruedas. Me echaron como a un perro del entorno de mi hijo cuando cumplió 18 años, y dijeron que el mérito era de ellos y que yo no tenía ni idea", dice.

Posteriormente, luego confirma que ha completado su misión: "Juré demostrar que podía formar a toda una generación de pilotos mallorquines. Catorce años después, el objetivo está conseguido".

Para terminar, reaccionó a la felicitación de Jorge Lorenzo para Joan Mir, en la que hace mención a los tres pilotos españoles que han ganado en MotoGP.

"Te olvidas de una cosa. De esos tres, dos empezaron conmigo", concluye Chicho Lorenzo.

Joan Mir ha salido de Valencia con el resultado que necesitaba para ser campeón del mundo. Ahora, en Portimao, podrá ir con total relajación e ir a por la carrera sabiendo que ya es campeón.

Marc Márquez ya le ha felicitado también, con un mensaje que el de Cervera ha compartido en sus redes sociales.

