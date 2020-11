Joan Mir se convirtió en el tercer español en ganar MotoGP. El balear se proclamó campeón del mundo en el Gran Premio de Valencia tras arrancar duodécimo y llegar hasta la séptima posición, suficiente para lograr el campeonato matemáticamente.

El piloto de Suzuki no solo logró ganar en su segunda temporada en la categoría reina, sino que hizo que la marca volviera a lo más alto 20 años después de que Kenny Roberts lo lograra en el 2000.

Sin embargo, desde que Marc Márquez se lesionó, fueron muchos los que empezaron a juzgar la validez de la temporada si no estaba el piloto de Cervera.

Joan Mir, que acababa de proclamarse campeón, se cansó de los que querían restarle mérito, por lo que respondió con claridad a todos los aficionados que piensan que un mundial sin Márquez no cuenta. "Marc no está aquí porque lo hayan raptado, no han ido a su casa a secuestrarlo y ha desaparecido. Marc estuvo en la primera carrera, arriesgando para ganar y para intentar ganar el campeonato, y cometió un fallo que le ha costado la temporada, y ya está", aseguró el piloto de Suzuki.

No es la primera vez que un campeón del mundo regala una temporada por errores propios y caídas. El propio Rossi le puso en bandeja a Nicky Hayden el mundial de 2006 cuando el italiano se fue al suelo en Valencia cometiendo el único error de la temporada, pero suficiente para perder el título.

"¿Que esto quite mérito al título? Pues habría que quitarle mérito a muchos títulos de otros pilotos durante la historia que ganaron cuando, en teoría, los favoritos se cayeron y no fueron campeones. Esto es parte del juego, del deporte y de MotoGP", continúo Joan Mir.

El mallorquín continúa con el dominio español y es que desde el mundial de Stoner en 2011 con Honda, el resto de victorias han sido de los españoles: dos de Jorge Lorenzo, en 2012 y 2015, y seis de Marc Márquez, en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019.

"No considero que este título tenga menos mérito al haberlo conseguido porque Márquez no esté, cuando se ha lesionado. La gente que dice esto es porque no sabe mucho de motos, esto es así", zanjó en la rueda de prensa el nuevo campeón de MotoGP.