Los rumores sobre el fin de Jorge Lorenzo en Yamaha como probador se han cumplido finalmente. La marca ha anunciado que su piloto de pruebas para 2021 será Cal Crutchlow. El piloto británico se había quedado sin montura para la próxima temporada después de que LCR fichara a Alex Márquez como su sustituto tras cinco temporadas juntos.

Yamaha ha hecho un comunicado en el que informa de esta nueva incorporación a la marca: "Yamaha Motor Co., Ltd. y Yamaha Motor Racing se complacen en dar la bienvenida a Cal Crutchlow de nuevo a la familia Yamaha. La popular estrella de MotoGP se unirá al programa de Yamaha Factory Racing Test Team asumiendo el papel de piloto oficial de pruebas de MotoGP para la temporada 2021".

El equipo ha añadido al final de la nota emitida el despido de Lorenzo deseándole lo mejor y lamentando no haber podido tenerlo como probador. "Yamaha Motor Co., Ltd. y Yamaha Motor Racing desean agradecer sinceramente al piloto de pruebas de Yamaha Factory Racing 2020 Jorge Lorenzo por su disponibilidad, apoyo y comprensión durante este año impedido por Covid-19. Aunque las circunstancias externas impidieron que esta asociación hiciera realidad sus objetivos mutuos para 2020, el respeto entre las dos partes permanece sin cambios. Yamaha le desea a Jorge todo lo mejor en sus futuros proyectos", reza el comunicado.

El futuro piloto de Yamaha, Fabio Quartararo, ha alabado la decisión del equipo al contratar a Crutchlow, aunque no ha sido tan amable con Jorge Lorenzo. "Es algo muy importante para nosotros. Este año con el piloto probador no ha hecho muchas vueltas, así que sería fantástico contar con un piloto probador que verdaderamente quiera rodar y hacer muchos test con la Yamaha. Esto es algo que nos falta ahora mismo", aseguró el francés cuando le preguntaron qué opinaba de la llegada del británico al equipo, a lo que añadió: "Cal ha pilotado la Yamaha, la Honda y la Ducati y es una gran oportunidad para nosotros. Es fantástico y espero que seamos capaces de tenerle en la familia el año que viene".

Jorge Lorenzo es conocido por sus polémicas declaraciones y por no callarse nunca cuando algo no le parece bien, por lo que no ha tardado en responder al francés. "Se ajustaría mejor a la realidad que Fabio hubiera dicho... 'Sería fantástico contar con un piloto probador al que verdaderamente dejasen rodar'", contestó Lorenzo en sus redes sociales.

Valentino, por su parte, ha sido más discreto a la hora de opinar sobre Crutchlow y el expiloto. "Cal es una buena idea, es rápido, tengo una buena relación con él. También Dovi sería una buena opción. ¿Lorenzo? Cuando supe que venía estuve contento, pero Dovizioso y Crutchlow corrieron este año, igual están más listos", zanjó el italiano, que al final sí podrá correr en Valencia ya que el test en coronavirus acabó siendo un falso positivo.