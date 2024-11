Marc Márquez llegará al equipo oficial de Ducati la próxima temporada. Todo apunta a que la pelea por el mundial estará entre 'Pecco' Bagnaia y el propio Marc. Ambos pilotarán la moto más potente de la parrilla y eso hace pensar que desde el primer momento se verán como máximos rivales el uno al otro.

Márquez ha vuelto a sentirse competitivo tras su llegada a Gresini. El de Cervera ha ido de menos a más en la temporada y con la conquista de tres grandes premios han consolidado una comodidad sobre la Ducati que le hace mucho más peligroso y rápido sobre la pista.

Casey Stoner, bicampeón del mundo, ha analizado en el medio 'GPONE' el cambio de Márquez esta temporada y manda una seria advertencia a sus rivales de cara al futuro: "Es muy inteligente y tiene un talento increíble y creo que puede hacer cualquier cosa con cualquier moto; en este momento no somos capaces de observar el verdadero talento de Marc, si le quitas toda la electrónica creo que verías resultados muy diferentes"

Stoner cree que fue acertada la decisión del español de abandonar Honda a pesar de tantos años de éxitos: "He visto la decisión de Marc y entiendo por qué lo ha hecho".

El australiano ha concluido señalando las claves del dominio de Ducati estas últimas temporadas: "Los italianos en particular, son muy buenos adaptándose y haciéndolo rápido, pueden ser creativos, así que los japoneses que son buenos afinando detalles se han quedado atrás y ahora persiguen estas mejoras. Me gustaría que las normas permanecieran fijas durante un tiempo para que no tuviéramos que buscar la manera de adaptarnos a la situación".