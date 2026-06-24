Las dudas de Ducati en torno al estado físico de Marc Márquez

Gigi Dall'Igna, director general de los de Borgo Panigale, ha asegurado que el ilerdense "claramente que aún no está al ciento por ciento".

A pesar de que haya ganado los dos últimos Grandes Puntos y tras haberle recortado más de 60 puntos a Marco Bezzecchi dejando la diferencia en apenas 40 unidades con respecto al líder del campeonato, para nadie es un secreto que Marc Márquez aún no está al 100% físico.

Sobre ello le preguntó 'As' a Gigi Dall'Igna en Brno. El director general de Ducati afirmó que la victoria en República Checa le ha dado "confianza" al vigente campeón, pero sigue con dudas sobre su recuperación.

"Se ve claramente que aún no está al ciento por ciento y el tiempo juega a nuestro favor", explicó.

De hecho, asegura que Marc trata de no dar demasiados detalles sobre su lesión: "No sé a qué porcentaje está. Es muy difícil saberlo y eso sólo él lo sabe, pero se ve que le cuesta".

"Llega al final de la carrera un poco en dificultad comparado a como lo hacía el año pasado, pero repito, ganar carreras es la cosa más importante", ha explicado.

Es por ello que no quiere ni mencionar la palabra remontada: "De verdad que yo no pienso en el campeonato. Tenemos que ir carrera a carrera y después ya veremos".