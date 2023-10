Marc Márquez no ha durado ni una vuelta en el sprint de Indonesia. El catalán se fue al suelo, en su caída número 21 de este 2023, en una prueba en la que, como dijo en DAZN entre risas, "ha sido corta".

"Me he guardado para la carrera larga", dijo además en referencia a lo escueta de su participación en el sprint.

Luego, procede a explicar qué es lo que ha sucedido: "Me he caído por lo que me tenía que caer. Entré un poco más rápido, derrapando. Con el neumático nuevo he dejado el freno de atrás y al coger agarre me ha empujado de delante".

"Hay que guardar distancias con el límite"

"Con esta moto no te puedes calentar. Si vas más de lo que sientes es cuando tienes que controlar tus impulsos. Las primeras vueltas tras los otros pilotos siempre quieres algo más. A veces sale bien, como en Japón. Aquí ha salido mal", relata.

E insiste: "Con la moto tienes que ir guardando las distancias con el límite. Siempre intento ir suave, fino. A la que te pasas pierdo el tren delantero sin previo aviso. Es el juego del año pasado, que en este no lo tengo. No lo encuentro".

"27 vueltas... me da la risa"

Ahora va a tocar la carrera larga, la del domingo, día en el que Marc ha tenido no pocos problemas durante todo 2023 en lo relacionado a poder acabar.

"Me da la risa... 27 vueltas", afirma.

Sabe cuál es el objetivo: "Hacer una buena salida y encontrar una buena posición en carrera, que no sabemos ni cuál es. Y acabar".

"En el sprint, en un buen sprint, habríamos sido quizá novenos. Se han caído dos pilotos... hubiéramos acabado el doce", sentencia.

Será su último año con Honda. A partir de 2024, Márquez se subirá a la Ducati de Gresini para tratar, así, de volver a pelear por ganar un Mundial.