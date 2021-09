Día de luto para el motociclismo español tras confirmarse la muerte de Jorge Lis. El expiloto valenciano ha perdido la vida a los 46 años tras contagiarse de coronavirus en julio y pasar 45 días ingresado en la UCI del hospital La Fe de Valencia.

Negacionista de la vacuna, el subcampeón de España de motociclismo en 125 cc en 1996 llevaba mes y medio conectado a una máquina ECMO para oxigenar su sangre.

Tras ser ingresado el 13 de julio, Jorge Lis le trasladó a su hermana Elena su "miedo" por la enfermedad y su arrepentimiento por no haberse vacunado.

"Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etc., me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiera vacunado", le escribió el hasta ahora coach y manager de pilotos de Superbike.

Después de ello, la propia Elena quiso concienciar a la sociedad de la importancia de vacunarse: "Quien duda con la vacuna, que piense en su alrededor. Cuando Jorge ha lanzado un mensaje tan íntimo y con la piel encima de la mesa es porque puede ayudar a otros a no cometer el mismo error de no vacunarse. No quiero que parezca el paradigma de los negacionistas porque no lo era. Él tenía sus ideas, que no compartíamos en casa. Y lo está pagando muy caro. No es el único negacionista valenciano que hay. Yo creo que hay mucha gente que no está vacunando y esa es a la gente a la que me dirijo, para que no pase lo mismo que nosotros, que es un auténtico infierno".