Existe mucho positivismo con la nueva aerodinámica de Honda para el Gran Premio de Austia. "Ojalá salgan cosas positivas y podamos dar un pasito más con esta aerodinámica nueva", comentó Marc Márquez en 'Dazn'.

Durante el primer entrenamiento que se ha probado, la cuenta oficial de MotoGP ha dado un aviso en sus redes sociales de lo bien que pueden rodar este fin de semana: "¡Ojo con las Hondas este fin de semana!".

"¡Continúan con su nueva gran aerodinámica que esperan que proporcione algo interesante con lo que trabajar en el futuro!", añadieron.

