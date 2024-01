Adiós a Honda, hola a Ducati. Concretamente a Gresini, su satélite. Ese es el presente de Marc Márquez en MotoGP. Y toda la parrilla se moja sobre qué será capaz de hacer con su nueva moto. También desde Superbikes, el piloto Álvaro Bautista ha hecho su apuesta.

El de Ducati, en declaraciones a 'DAZN', apuesta por grandes resultados de Marc: "Yo creo que cuando juntas a un piloto muy muy bueno como Marc Márquez con la mejor moto, pues creo que es fácil. Uno más uno son dos. Va a ir rápido, va a ganar y no sé si ganará el Mundial de MotoGP 2024, pero seguramente va a ganar carreras y va a luchar por el Mundial".

Eso sí, cree que las relaciones podrían ser difíciles ya que Márquez no es piloto de fábrica Ducati. "Creo que es bueno para Ducati y, a la vez, complicado de gestionar. Porque Márquez no es un piloto de fábrica. Desde luego, los aficionados, entre los que me incluyo, disfrutaremos de las carreras y que Ducati se apañe...", bromea.

Ducati sólo piensa en ganar. Y con Pecco Bagnaia lo está consiguiendo: "Yo creo que la mentalidad de Ducati es ganar. Si se puede ganar con el piloto de fábrica, bien. Pero si el que gana es otro diferente pero lleva una Ducati, también bien".

"Lo que le interesa a Ducati es que sus motos ganen y sea quien sea, estarán contentos", finaliza Bautista.