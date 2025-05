Márquez desvela quién puede ser su rival en Le Mans: "De momento Pecco por lo que he visto..."

Marc Márquez parece estar un paso por delante en Le Mans. También Pecco Bagnaia. Por lo que las Ducati oficiales son las favoritas. Y el piloto de Cervera cree que será precisamente el italiano el que se podría convertir en su rival en la carrera del próximo domingo.

"Para mí, el principal rival es Pecco, de momento, por lo que he visto. Cuando hace un viernes bueno, significa que está allí. Luego, pues Fabio Quartararo, está en Francia y lo bueno es que no tiene nada que perder, puede arriesgar y lo va a hacer. Viñales, muy bien, ha estado muy bien con goma usada y Álex es el líder del Mundial y cuando vas líder del Mundial, por mucho que sufras en un circuito luego lo acabas sacando", le ha dicho a 'DAZN' Marc.

Sobre los errores cometidos en Austin y en Jerez cree que es fundamental trabajar en ello: "Ha habido dos caídas los domingos. Una, por pisar demasiado el piano, hay un porqué, y la otra es por no tener el extra de precaución de que iban dos motos delante y aunque frene en el mismo sitio, el 'downforce' te absorbe. Me dedico todos los fines de semana a girar solo; antes era al revés, siempre buscando rueda. En carrera, cuando salía e iba detrás de uno, estaba mucho más acostumbrado, tenía mucho más la sensación. Y hay dos porqués de las caídas".

Sí sabe cuál es el límite de la Ducati: "El límite de la moto evidentemente que lo siento, pero parece que siempre tenga más esta moto".

Estar en primera fila, entre los tres primeros primeros, será el objetivo de la clasificación: "Mañana el objetivo es estar en primera fila, pero luego te sale un Quartararo y esto y no estás en pole. Pero es la manera de que salgan las cosas. Me sale bien, lo empujo, pero no es aquello de que hago una curva y no sé cómo lo he hecho, sino que me siento seguro. Esa seguridad no me tiene que hacer bajar la guardia".