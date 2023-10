Si bien es cierto que aún está todo por decidir en el tramo final del campeonato de MotoGP2023, las miradas ya están puestas en el próximo año. Y es que, tras la salida de Marc Márquez de Honda, ya se conocen los pilotos que correrán para cada equipo en 2024.

Yamaha contará con los servicios de Fabio Quartararo, que buscará volver a pelear por las primeras posiciones, y Alex Rins. Ducati, por su parte, a pesar de los rumores que vinculaban a Marc con el equipo italiano, mantendrá a dupla nacional formada por Francesco Bagnaia y Enea Bastianini.

Siguiendo la corriente italiana, Aprilia contará con Aleix Espargaró y Maverick Viñales;Pramac con Jorge Martín y Francesco Morbideli;Mooney con Luca Marini y Marco Bezzecchi; y, la gran novedad de la temporada, Gresinicon los hermanos Márquez: Marc y Alex.

Un Marc Márquez que, pese a acabar de anunciar su fichaje, ya tiene la presión y la motivación de pelear directamente con los mejores, de nuevo, por el título mundial .

Un campeonato que también tendrá que disputar con Miguel Oliveira (posible sustituto de Marc en Honda) y Raúl Fernández en WithU Aprilia, con Nakagami y Zarco en LCR, con AugustoFernández y el debutante Pedro Acosta en GasGas y, por parte de KTM, con Binder y Miller.

Sin embargo, esta es una parrilla provisional, ya que la salida de Marc de la marca japonesa podría desembocar en nuevos movimientos en materia de sustitución del piloto catalán. Por ello, habrá que esperar a que finalice la presente temporada para ver que depara el futuro de la competición.

The 2024 grid is ALMOST complete! ⏳

Now who will take that vacant Honda seat? 👀#MotoGP2024pic.twitter.com/O7MLPk2cTF