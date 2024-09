Marc Márquez ha vuelto a rodar en Misano. Ha vuelto a rodar en la pista en la que logró la que fue su segunda victoria en el presente Mundial de MotoGP. En ese Gran Premio de San Marino, en una prueba en la que a pesar de salir noveno avanzó y avanzó hasta alcanzar una primera plaza que no soltó hasta el paso por meta.

Todo, tras ganar en Aragón hace poco más de una semana. Dos victorias. Dos consecutivas. Dos triunfos que hacen que Marc esté, con muchísimos puntos aún por disputarse, a 53 unidades de Jorge Martín, actual líder del Mundial.

Y lo mejor para él es que tiene la moral por las nubes. Porque tuvieron que pasar más de mil días para verle disfrutar del sabor del triunfo de nuevo. Porque, tras MotorLand, tan solo necesitó de una semana. Y ahora, una vez probada la Ducati de Gresini en Misano, ya piensa en la próxima cita.

Una que será en el Gran Premio de Emilia Romagna que se disputará... en Misano. De nuevo en Misano. Porque sustituye a La India, donde no se correrá en este 2024. Porque, de nuevo, Marc estará frente a frente en el asfalto de su épica remontada.

"Uno de mis puntos fuertes..."

Él, eso sí, prefiere ir con calma cuando le preguntan por esa posible tercera victoria consecutiva: "Tras la clasificación te lo digo".

"Una me costó mil días, y la segunda ya un poco menos. Pero 'Misano 2' va a ser con todos muy apretados. Uno de mis puntos fuertes es llegar e ir rápido de golpe", cuenta en palabras que recogen en 'Motorsport'.

Eso no es lo que va a pasar el fin de semana del 20 al 22 de septiembre: "No me benefician dos carreras seguidas en el mismo sitio. Me va mejor la improvisación".

Sea como sea, Márquez es uno de los candidatos al triunfo en el Emilia Romagna. Si se hace con el triunfo el domingo, el Mundial se va a poner más que interesante para un piloto que en 2025, con la 'Ducati A', será favorito al título.