Marc Márquez ha entrado de lleno en la lucha por ganar el Mundial de MotoGP. El catalán, que ha ganado las dos últimas carreras con la Ducati de Gresini, está ya tan solo a 53 puntos del líder Jorge Martín después de que el madrileño, en Misano, cometiera un error de decisión que le costó la prueba.

Mientras, el de Cervera, que salía noveno, remontó hasta la primera plaza para comenzar a meter un gran ritmo y dejar a más de tres segundos a Pecco Bagnania en el paso por la bandera a cuadros.

El italiano, viendo el nivel que está mostrando Marc, empieza ya a temerse lo peor, para él, en la pelea por el Mundial de MotoGP.

"Todo puede pasar"

"Todo puede pasar. Es lo que se me viene a la cabeza", afirma una vez acabado el Gran Premio de San Marino.

Y se pone a él mismo de ejemplo: "Estaba a 26 puntos y ahora estoy a siete. Ahora la clave para mí es seguir así y no caerme por contactos con otros pilotos como en Aragón".

Porque no pudo con Márquez: "Lo he intentado, pero era complicado ganar. Marc ha seguido su ritmo en las vueltas finales y yo he tenido que aflojar. Físicamente no estoy al cien por cien".

"Estar detrás de otro piloto es complicado, aunque esperaba tener una opción para adelantar. No fue así", concluye Bagnania.