Marc Márquez ha dado un tremendo golpe encima de la mesa en el Mundial de MotoGP. Lo ha dado en estas dos semanas, en apenas siete días en los que tras llevar casi tres años sin ganar ha logrado el triunfo en Aragón y en San Marino. En Misano, en el jardín de Bagnaia, con una remontada increíble al vencer después de arrancar desde la novena posición.

Y Pecco ya se teme lo peor. Ya se teme que no va a ser cosa de dos, o de tres por Bastianini, esta pelea por el título. Se teme que Marc se va a meter ya, con una 'Ducati B'. Con una inferior a la que tendrá en 2025 cuando vista el rojo y comparta equipo con el bicampeón del mundo.

Pero Márquez 'pasa' de guerras psicológicas, tal y como ha contado en palabras que recogen en 'Motorsport'.

"¿Golpes psicológicos? Ahora mismo eso es algo que no me interesa. Me interesa el 'chute' para mí mismo. para mi confianza", expresa el de Cervera, piloto de Gresini.

Y prosigue: "Estoy en el proceso de reconstruir la confianza que he perdido en tres, en cuatro años, de tantas lesiones. Ganar en Aragón me dio un chute de moral, y en Misano incluso más. A ver si podemos luchar con los dos gallos de la categoría".

En juego, 259 puntos: "Queda mucho. Estábamos más lejos antes de Aragón y ahora estamos más cerca, pero la mentalidad es la misma".

"Confío en mí mismo"

"Confío en mí mismo. Si no lo haces no puedes ganar, tenemos que ser realistas y saber que estamos a 50 puntos no solo de un piloto sino de dos. Si fallan ellos están delante, pero yo no puedo fallar", explica Márquez.

Porque lo tiene más que claro: "Todo puede pasar. Mantengo mi mentalidad y a seguir disfrutando y generando confianza".