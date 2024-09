Dijo Pedro Acosta que en Misano "no ganó el más rápido, pero sí el más listo" en referencia a Marc Márquez. El de Gresini aprovechó las primeras gotas de la lluvia para asomarse en la cabeza e incluso adelantar a Pecco Bagnaia por el liderato.

Y Marc respondió a estas palabras de Acosta: "No sé si ganó el más listo, no quiero que se interprete mal esa expresión. Puede, sí, que ganase el más listo pero, sobre todo, ganó el más atrevido...".

"En las condiciones que quedó la pista tras las veinte gotas que cayeron, había que ponerle valor al asunto porque era muy, muy, fácil caerse. Eso sí, cuando me levanté por la mañana, pensé, como ocurra, me la juego", dijo el tercer clasificado del mundial de MotoGP por detrás de Jorge Martín y Pecco.

"Lo más importante, es que, liderando y teniendo a Pecco pegadito a mí he sabido aguantar la presión, hacer, incluso, vuelta rápida en carrera, lo que te da más confianza que la victoria", dijo.

Las palabras de Acosta

Estas fueron las palabras de Acosta después de la carrera: "Márquez no ha sido el más rápido, pero sí el más listo de la clase".

"Ha sido una carrera de descartes. Jorge Martín ha enterrado sus opciones, y Bagnaia al ver que él no estaba pensaría, a mi forma de ver, que perder cinco puntos no era un desastre. Como digo, no ha sido el más rápido pero sí el más listo de la clase", dijo el de KTM, que se fue al suelo y terminó la prueba en último lugar.