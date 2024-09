Joan Mir ha vuelto a mandarle un buen recado a Honda. El balear, que no pudo participar en el Gran Premio de San Marino a causa de un virus, sí se que subió a la moto en los test de Misano para ver las novedades que los japoneses han puesto en una máquina que está lejísimos de esa dorada época con Marc Márquez a los mandos.

No dan con la tecla, y parece que tampoco han dado con ella a tenor de las palabras del campeón del mundo. Porque Mir, que hizo un gran esfuerzo para ver cómo iba la moto con los cambios introducidos, no es que terminase especialmente satisfecho.

"He podido hacer el test que ya es muchísimo. Pero sinceramente esperaba mucho más", comienza diciendo Mir.

Y luego se explica: "Esperaba más cosas. Esperaba mejoras más grandes... pero al final la realidad ha sido esta".

"La moto gira algo mejor. Nos ayudará, vienen circuitos rápidos. Pero ya está. No se ha traído mucho más. No es el test de Misano que me esperaba", insiste en palabras que recogen en 'Motorsport'.

En ese sentido, Mir recalca cómo se encuentra tras un virus por el que ha perdido "casi dos kilos en tres días".

"Estoy reventado. Hemos dado un montón de vueltas y estoy cansado. Hemos girado mucho, y cuando pierdes tanto líquido y peso...", concluye Mir.