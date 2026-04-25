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Por delante de Zarco

Marc Márquez saca su magia en las condiciones más difíciles y hace la pole en Jerez

El piloto de Ducati vuelve a tener sensaciones buenísimas y marca el mejor tiempo en la jornada de sábado del Gran Premio de España en Jerez.

Marc MárquezMarc MárquezGetty

Cerraba el puño Davide Tardozzi, saludaba Marc Márquez y enloquecía la grada del Circuito Ángel Nieto de Jerez. Hizo la pole en un sábado de condiciones muy complicadas. Esas condiciones de poco grip que tanto le gustan al actual campeón del mundo de la categoría reina.

Marc se quedó con el mejor tiempo por delante de Johann Zarco y de Fabio Di Giannantonio.

Marco Bezzecchi, el líder del mundial, clasificó cuarto. Alex Márquez, quinto.

245 días después

245 días después Marc Márquez vuelve a la pole. Desde Hungría 2025 que no saboreaba esta posición con la Ducati.

"Las condiciones han ayudado. En seco Alex estaba un paso por delante. Con el agua me encuentro más cómodo", dijo el piloto de Cervera al finalizar la clasificación.

Y con ese ritmo, a ganar la sprint y la carrera del domingo. Si se mantienen las condiciones, Marc será favorito. "La sprint será una cosa y la carrera otra... sobre todo si es en seco", sentenció el campeón.

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