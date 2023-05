Cincuenta y ocho milésimas. Esa es la distancia que ha separado a Marc Márquez de la pole tras más de dos meses de lesión. El piloto de Cervera se coló en la primera fila de la parrilla en el Gran Premio de Francia tras dar una nueva exhibición de experiencia y picardía.

Márquez había tenido problemas para encontrar el ritmo durante el fin de semana, estando limitado tanto por su lesión como por la falta de ritmo de la Honda. De hecho, el viernes sufrió dos caídas al forzar para intentar marcar un mal tiempo.

Al comprobar que por sus propios medios no podía encontrar el ritmo, Marc optó por repetir la estrategia que le permitió hacer la ‘pole’ en Portugal y buscó la estela de Jorge Martin para hacer su último intento a rueda del piloto madrileño, lo que le valió para marcar el mejor tiempo, aunque escasos segundos después, el vigente campeón del mundo, Peccco Bagnaia, batía su marca, relegando al español a la segunda posición.

Tras la clasificación, el piloto de Honda explicó cómo consiguió marcar el segundo mejor tiempo. “Ayer iba rápido pero no sentía la moto. Hoy, con la misma moto, era yo. Con el primer neumático estando en solitario me he metido segundo, y con el segundo neumático estaba Martín un poco más lejos, pero no era como lo de Portimao”, explicó Márquez en declaraciones a ‘DAZN’.

El piloto de Honda no dudó en mostrar su asombro por verse tan arriba en su primera clasificación tras dos meses en el dique seco: “Estoy contento y sorprendido por estar en primera línea. Sé que en distancia de carrera, aunque sea al sprint, sufriré un poco más porque no conseguimos ser constantes. Pero estoy mejor de lo esperado de momento”.

Aunque no descarta pelear por el podio, el catalán asegura que se conforma con volver a sumar puntos y recuperar las buenas sensaciones encima de la moto: “El podio lo veo difícil. Honestamente, si terminamos entre los siete u ocho primeros, lo firmo ya. Y no es que sea prudente. Soy el más ambicioso de la parrilla y siempre quiero más, pero tenemos que ser un poco realistas”.

Sin embargo, no renuncia a la posibilidad de pelear por las primeras posiciones. “Salimos sin grandes expectativas, pero sin renunciar a nada. A ver qué pasa”, declaró Márquez.